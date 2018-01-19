إنجاز كبير لشعبة المعلومات.. إحباط عمليات إرهابية وتوقيف داعشي وتجنيده

انفجار برج البراجنة في تشرين الثاني عام 2015 كان آخر ما استطاعت التنظيمات الارهابية تنفيذه في لبنان، وذلك نتيجة انجازات شعبة المعلومات والأجهزة الامنية والعسكرية الاخرى التي تمثلت بإحباط عشرات العمليات الارهابية في البلاد، مثل محاولة تفجير مقهى “الكوستا” في الحمرا.

فشل التنظيمات وابرزها تنظيم “داعش” دفع الى تغيير استراتيجية العمل في لبنان مرات عدة.

عملية “لبنان الآمن”، التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعد انجازا جديدا وكبيرا لشعبة المعلومات.

ونفذت العملية على أربع مراحل:

المرحلة الاولى:

لدى معرفة نية داعش ارسال كادر من اصحاب الخبرة الى لبنان للقيام بتشكيل هيكلية أمنية، شكلت شعبة المعلومات خلية خاصة وضعت خطة، منتدبة مصدرا بشريا عمل على استدراج الكادر ويدعى ابو جعفر العراقي الى لبنان.

المصدر الذي أخضع لتدريبات أمنية وعقائدية، غارد الى تركيا مرتين للقاء ابو جعفر واستطاع ان يكسب ثقته.

في منتصف حزيران عام 2017 أعلم ابو جعفر المصدر انه سيحضر الى لبنان بتاريخ 21/6/2017 آتيا من العراق.

المرحلة الثانية:

في 21 من حزيران عام 2017 حضر ابو جعفر بالفعل الى لبنان عبر المطار حيث تم استقباله من قبل المصدر ضمن مراقبة سرية مستمرة على مدار الساعة.

مكث الرجلان في بيروت لمدة يومين ومن ثم انتقل ابو جعفر الى شقة آمنة في منطقة جبلية. وعقدت في الشقة اجتماعات عدة شرح خلالها ابو جعفر للمصدر استراتيجية داعش الجديدة في لبنان، كما اعلمه بوجود شخص لبناني موثوق من قبل التنظيم سيعمل على تجنيد عناصر تعمل لصالح داعش.

المرحلة الثالثة:

وفي 27/6/2017 قام ابو جعفر باعلام المصدر انه سيغادر الى العراق لتنسيق الخطط مع مسؤولي داعش واستقدام اشخاص ومعدات.

قرار السفر دفع باتخاذ قرار توقيف العراقي والمصدر بصورة سرية من دون الاعلان عن عملية التوقيف، وذلك بالتزامن مع توقيف اللبناني الذي التقى الكادر العراقي.

لكن القصة لم تنته هنا.

فقال المشنوق انه “بعد توقيف العراقي تم تشغيله بعد تجهيزه وتدريبه لمدة 5 أشهر لدى قوى الأمن من دون معرفة قيادة التنظيم بأنه موقوف لدى شبعة المعلومات”، مؤكداً ان “توقيف وتجنيد ابو حعفر العراقي من قبل الاجهزة الامنية اسهم في اكتشاف المخططات الارهابية خلال فترة الاعياد باستهداف الاماكن العامة ودور العبادة”.

وأكد المشنوق أكد ان الاعلان عن العملية هدفه تأكيد الاحتراف الأمني في لبنان لطمأنة اللبنانيين والعرب، مشددا على ان الوضع الامني ممسوك باعلى درجة احتراف متوفرة في العالم العربي.

تقرير: ربيع شنطف