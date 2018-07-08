إنتهاء مهمة هييرو كمدرب لمنتخب إسبانيا

أعلن ​الاتحاد الإسباني لكرة القدم​ رحيل ​فيرناندو هييرو​ عن تدريب اللاروخا بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 في ​كأس العالم 2018​.

هييرو تولى تدريب إسبانيا قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم بعد إقالة ​جولين لوبيتيغي​.

ولم يحقق ​المنتخب الإسباني​ سوى انتصار واحد فقط على إيران وتعادل أمام البرتغال والمغرب وروسيا قبل الخسارة بضربات الترجيج.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: “بعد فترة طويلة من العمل مع هييرو، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في إنهاء علاقته مع فيرناندو هييرو كمدرب في الفريق”.

وتابع: “هييرو سيعود إلى منصبه الرئيسي مديرًا رياضيًا للمنتخب الإسباني وفي الوقت الحالي يتم البحث عن مدرب جديد”.