إنتهاء مهمة هييرو كمدرب لمنتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل فيرناندو هييرو عن تدريب اللاروخا بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 في كأس العالم 2018.
هييرو تولى تدريب إسبانيا قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم بعد إقالة جولين لوبيتيغي.
ولم يحقق المنتخب الإسباني سوى انتصار واحد فقط على إيران وتعادل أمام البرتغال والمغرب وروسيا قبل الخسارة بضربات الترجيج.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: “بعد فترة طويلة من العمل مع هييرو، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في إنهاء علاقته مع فيرناندو هييرو كمدرب في الفريق”.
وتابع: “هييرو سيعود إلى منصبه الرئيسي مديرًا رياضيًا للمنتخب الإسباني وفي الوقت الحالي يتم البحث عن مدرب جديد”.
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