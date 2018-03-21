أقفل الباب أمام العودة عن الترشيحات للإنتخابات النيابية.

وقد شهدت الساعات الأخيرة إنسحابات متتالية في صفوف المرشحين، وبحسب وزارة الداخلية فقد بلغ عدد المنسحبين 50 مرشحاً بينهم 4 نساء.

وتزامناً مع إنتهاء مهلة العودة عن الترشح للإنتخابات النيابية، زار بيت الوسط المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية نبيل الحلبي الذي أعلن بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، إنسحابه لصالح تيار المستقبل.

وأكد الحلبي دعمه خط الإعتدال القوي داعياً الى الوقوف مع الموقف العربي للحفاظ على هويتنا العربية ضد من يريد سلبنا هذه الهوية الثقافية.

والتقى الرئيس الحريري ايضاً المرشح عن المقعد السني في دائرة الشوف – عاليه نبيل معاد ، الذي أعلن إنسحابة من المعركة الإنتخابية حرصاً على وحدة الصف في تيار المستقبل، و في إقليم الخروب.

الرئيس الحريري أكد لمعاد أنه يثمن غالياً وفاءه و وفاء كل إقليم الخروب لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولتيار المستقبل، معتبراً أن من يصطاد في الماء العكر، وخاصة في بلدة برجا ، سيخيب أمله، لأن برجا وأهلها يعلمون جميعا، أن كل نواب تيار المستقبل في الشوف وغيره، سيكونون دائماً صوت برجا في البرلمان.

بدوره لفت معاد الى أن برجا لن تغيّر الخط، وهي ستدعم لائحة التحالف.

واستقبل الرئيس الحريري ايضا المرشح عن المقعد السني في الضنية عبد العزيز الصمد الذي أعلن بدوره عزوفه عن الترشح لمصلحة الرئيس سعد الحريري.

كما إستقبل الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في المنية رضوان علم الدين الذي أكد تأييده الكامل لنهج تيار المستقبل.

ومن زوار بيت الوسط مرشح تيار المستقبل عن المقعد السني في المنية عثمان علم الدين.