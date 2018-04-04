إنتفاضةُ الأحواز ضد عنصرية إيران مستمرة

تصاعد الغضب الشعب العربي في محافظة الأحواز جنوب إيران، ضد النظام، بسبب مواصلة إجراءاته العنصرية ضد القومية العربية خلال سنوات طويلة.

لليوم الثامن تواصلت تظاهرات عرب الأحواز ضد النظام، بعدما قتلت ميليشيات نظام ملالي طهران عدداً من الشباب العرب حرقاً، واصابة العشرات بجروح في تفجير “مقهى النوارس” في شارع الثورة وسط سوق “كيان”.

مصادر احوازية، قالت إن ميليشيات الملالي عمدت إلى حرق هذا المقهى على وجه الخصوص كونه مركزاً لتجمع الناشطين الأحوازيين الذين يعملون على تنسيق الاحتجاجات والتظاهرات في المنطقة، عدا عن أن صاحب المقهى معارض سياسي للنظام ومعتقل أكثر من مرة من قبل قوات الباسيج .

الشعب العربي في الأحواز لجأ إلى الخروج بمسيرات احتجاج ليلية في مناطق مختلفة، خوفًا من الملاحقة الأمنية والإجراءات التي تفرضها السلطات الفارسية لملاحقة المتظاهرين.

وشهد حي علوي (الملقب حي الثورة) غرب مدينة الأحواز، التظاهرة الاضخم رددت في خلالها شعارات ضد العنصرية التي تمارسها السلطات ضد الشعب العربي الأحوازي، لكن مسيرتهم جوبهت بالعنف المفرط من قبل قوات الأمن الإيراني الذي قام بفض المظاهرة السلمية واستخدم الرصاص المطاطي، وأصاب بعض المتظاهرين بها، بحسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية.

الاحتجاجات توسعت الى الحميدية غرب الأحواز، والتي شهدت تجمعات غفيرة في أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالخطاب العنصري المعادي للعرب في إيران، واستمرار سياسات الاضطهاد القومي والتمييز والتهميش ضد عرب الأهواز، ومحاولة تغيير النسيج السكاني بمنطقتهم من خلال توطين المهاجرين وتسليمهم مقدرات الإقليم بدعم من الحكومة المركزية في طهران.