إنتشال جثة شاب سوري من قعر خزان للاسفلت

تمكن عناصر من الدفاع المدني الأحد، من انتشال جثة شاب سوري الجنسية من قعر خزان لتخزين مادة الاسفلت في محلة كسارات مراد علي البسط في خراج بلدة عين داره والتي لا طريق للوصول اليها الا من بلدة قب الياس البقاعية.

ويبلغ الخزان ثمانية أمتار من العمق والعناصر الذين نفذوا المهمة استعانوا بحبال الانقاذ للتمكن من الوصول إلى القعر حيث كانت الجثة ملتصقة بالاسفلت. وسط ظروف محفوفة بالمخاطر تم انتشال الجثة ورفعها بواسطة الحبل الى فوهة الخزان.

وبعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة نقل العناصر الجثة إلى براد مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة. وقد استغرق تنفيذ المهمة ساعتين من الوقت واختتمت بنجاح دون تعرض أي من العناصر لأي أذى.