إنتخاب اللجان و الرؤساء و المقررين في مجلس النواب

سلاسة التوافق طبعت جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية الست عشرة، جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضرها الرئيس سعد الحريري والنواب، تغيرات طفيفة في بعض الاسماء طرأت خلال الجلسة فيما طلبت النائب بهية الحريري ان ترأس لجنة المرأة امرأة وهو الامر الذي حصل بالفعل وترأستها النائب عناية عز الدين.

وبالاسماء:

لجنة المال والموازنة : ابراهيم كنعان رئيساً ونقولا نحاس مقرراً

لجنة الادارة والعدل : جورج عدوان رئيساً ونواف الموسوي مقرراً

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: ياسين جابر رئيساً واغوب بقرادونيان مقرراً

لجنة الاشغال العامة والنقل: نزيه نجم رئيساً وحكمت ديب مقرراً

لجنة التربية والتعليم: بهية الحريري رئيسة واسعد درغام مقرراً

لجنة الصحة العامة والعمل : عاصم عراجي رئيساً وماريو عون مقرراً

لجنة الدفاع الوطني: سمير الجسر رئيساً وانور الخليل مقرراً

لجنة شؤون المهجرين : جان طالوزيان رئيساً ومحمد نصرالله مقرراً

لجنة الزراعة والسياحة: ايوب حميد رئيساً وقيصر المعلوف مقرراً

لجنة البيئة : مروان حماده رئيساً وقاسم هاشم مقرراً

لجنة الاقتصاد الوطني : نعمة افرام رئيساً وعلي بزي مقرراً

لجنة الاعلام والاتصالات: حسين الحج حسن رئيساً وطارق المرعبي مقرراً

لجنة الشباب والرياضة: سيمون ابي رميا رئيساً وعلي المقداد مقرراً

لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيساً ورولا الطبش مقرراً

لجنة المرأة : عناية عز الدين رئيسة وعدنان طرابلسي مقرراً

لجنة التكنولوجيا: نديم الجميل رئيساً وزياد حواط مقرراً