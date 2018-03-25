إليكم 5 حلول لمنع ظهور الشيب المبكر

يعاني الكثيرون من ظهور الشيب المبكر في الشعر، والذي قد يتسبب بالاحراج للبعض ويظهرهم أكبر سناً. ويبدأ الشيب في الشعر بالظهور عندما يتوقف الجسم عن إنتاج الصبغة المسماة الـ”ميلانين”، وهو الذي يعطي الشعر اللون الداكن. ويحدث ذلك على الأغلب بسبب سوء التغذية.

وإليكم 5 حلول، بحسب موقع موقع “بولدسكاي”، لعلاج مشكلة الشيب المبكر:

1- أوراق الكاري

أوراق الكاري ترطب فروة الرأس بينما تتخلص من بصيلات الشعر الميتة وتساعد في إعطاء الشعر مظهراً داكناً. ويمكن غلي كمية من أوراق الكاري مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. يمكن استخدام الزيت بعد ذلك في تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة. ويمكن تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.

2- زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند يحفز نمو الشعر ويرطبه وتحتاج هذه الوصفة لخلط القليل من زيت جوز الهند مع 3 ملاعق من عصير الليمون، وقم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط واتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبوه كالمعتاد. ويمكن تكرار ذلك مرة كل أسبوع.

3- الحناء

يمكن غلي بعض أوراق نبات الحناء مع كمية من زيت جوز الهند أو زيت الخردل، ثم يمكن استخدام الزيت بعد ذلك لتدليك فروة الرأس، يمكن تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع من أجل شعر داكن وسميك.

4- الشاي الأسود

الشاي الأسود يحفز نمو الشعر ويقويه ويمنع تقصفه، كما أنه يعطيه اللون الداكن طبيعياً ويزيده بريقاً ولمعاناً. ويمكن غلي ملعقتين من الشاي الأسود مع ملعقة من الملح في كوب من الماء لمدة دقيقتين. ثم نترك الخليط ليبرد، قبل أن نشطف الشعر بهذا الخليط ونتركه ليجف، ولا يغسل بالشامبوه بعد ذلك. يمكن تكرار هذه العملية مرتين أو 3 مرات كل أسبوع لنتائج أفضل.

5- عصير البصل

يساعد عصير البصل على الخفيف أو تساقط الشعر ويزيد من الصبغة الداكنة في الشعر فيمنع ظهور الشيب المبكر. وما تحتاجه هو إضافة 3 ملاعق من عصير البصل وملعقتين من عصير الليمون. يمكن إضافة ذلك الخليط للشعر وفروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة قبل أن يغسل بالشامبوه.

المصدر: العربية