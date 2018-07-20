إليكم حالة الطقس في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس يوم غد السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تنشط الرياح أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل تنشط الرياح أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديلها على الساحل تنشط الرياح أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 32 درجة، على الجبال من 15 الى 27 درجة، في الارز من 10 الى 24 درجة وفي البقاع من 17 الى 33 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق