إليكم المواصفات الخاصة لهواتف زعماء العالم

على الرغم من أننا قد نعتقد أنهم يمتلكون أجمل وأحدث الهواتف على الاطلاق من شركات آبل وسامسوبغ وغيرها، إلا أنه في الحقيقة تحتاج هواتف زعماء العالم إلى أنظمة تحمي خصوصيتها.

وبالنسبة لأقوى دولة في العالم، وبهدف هماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التجسس والاختراق الإلكتروني يستخدم الأخير هاتفاً مشفراً أزيلت منه الكاميرا ولا يستطيع إرسال رسائل نصية أو إلكترونية، بل لا يسمح الهاتف للرئيس الاتصال بهواتف قليلة أخرى تستخدم التشفير نفسه.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فقد سلّحت نفسها بهاتف بلاكبيري يرسل بيانات مشفرة ويحمي المكالمات الهاتفية من التنصت، يوفر رابطا آمنا إلى شبكة الحكومة الألمانية الداخلية، ويرسل رسائل إلكترونية عبر شبكة افتراضية خاصة.

بدورها، تسمح فرنسا لرئيسها باستخدام رقم شخصي، لكن للأعمال الرسمية عليه استخدام هاتف عسكري مشفر من شركة “ثاليس” التي تعتبر الأقوى في تحصين الهواتف، لكن ذلك لم يشكل حماية كافية للرئيس ماكرون بعد أن سرب رقمه على الإنترنت، متعرضا لرسائل وصفها بغير اللطيفة.

المصدر: العربية (بتصرف)