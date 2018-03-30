إليكم أول فندق للقطط في العراق

وجد محبو القطط في مدينة البصرة في العراق، ملاذا لحيواناتهم الأليفة المفضلة بعيدا عن ساحات الحرب، حيث قام طالب في كلية الطب البيطري يدعى أحمد طاهر مكي بتحويل منزله في المدينة الواقعة بجنوب العراق، إلى ما يعتقد أنه أول فندق للقطط في العراق.

أما عن التكاليف في هذا الفندق، فقضاء ليلة واحدة فيه تكون مقابل خمسة آلاف دينار عراقي (4.20 دولار)، أو بنصف تلك القيمة لفترات البقاء الأطول، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالأسرة والوجبات المنتظمة والفحوص الطبية واللعب في ساحة صغيرة، في بيئة مزودة بمكيف هوائي.

وأفاد مكي بأنه: “يأمل في تشجيع عدد أكبر من الناس على تبني القطط في المدينة، وتوفير مكان يتركون فيه حيواناتهم عندما يضطرون للسفر”، وأضاف: “أن رعاية الحيوانات تملأ قلوب الناس بالرحمة”.

وتابع: “هذا شيء راق، ولا سابقة له في الجنوب، وفي البصرة بالذات”.