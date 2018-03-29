شجرة إكليل شوك المسيح قد تساعد في مكافحة التغير المناخي

بينما تنشر الشمس أشعتها على المنحدرات الجرداء المحيطة بمدينة القدس، تقف شجرة من سلالة يعتقد أنها مصدر “إكليل الشوك” الذي وضع على رأس السيد المسيح قبيل صلبه، دون أي مظهر من مظاهر التأثر بالأحوال المناخية، فثمارها يانعة وفروعها مورقة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه زوار الأماكن المقدسة للتوافد على المدينة بمناسبة عيد القيامة، يجري العلماء أبحاثا عن التغير المناخي في التلال المحيطة بالمدينة ودراسة شجرة السدر المعروفة باسم شجرة “إكليل شوك المسيح”.

ويعتقد العلماء أن هذه الشجرة “سلالة رائدة” في مكافحة التصحر لأنها قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والجفاف. ويمكن لشجرة السدر أن تستخلص الماء من عمق الأرض وأن تقوم بعملية التمثيل الضوئي حتى وسط درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس اللافحة.

وتعددت الأقاويل حول الشجرة التي يعتقد أنها مصدر إكليل الشوك الذي يشير الإنجيل إلى أنه وضع على رأس السيد المسيح قبل صلبه، وما من أحد يعلم هذه الشجرة يقينا. لكن هناك ميلا قويا بين علماء الدين المسيحي إلى أنها شجرة السدر.

المصدر: “رويترز”