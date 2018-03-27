إقفال شارع المصارفتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس

صـ در عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي :

يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة عامة وذلك الساعة 11.00 من تاريخي 28 و 29/3/2018، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.