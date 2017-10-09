إقرار قانون الضرائب.. والحريري: لا تطال الفقراء ولا نريد فرط البلد

بعد مشاورات واتصالات كثيفة، أقرّ مجلس النواب الاثنين، على قانون الضرائب السابق مع تعديل بسيط في الارقام تمهيداً لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب.

وبعد الضجة الكبيرة التي حصلت مع إقرار الضرائب، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة المسائية أن “نحن في الحكومة كنا مصرين على إقرار السلسلة وايراداتها، وهناك مجموعة من المعلومات المغلوطة حصلت، وكل سنة علينا ايجاد 1200 الى 1400 مليار للسلسلة، وأرباح المصارف تغطي السلسلة لسنة واحدة فقط”.

ولفت الحريري الى أننا “نبحث كيف نستطيع تحصيل وتحسين مالية البلد كي لا تنهار، وحين نزيد الـtva واحد بالمئة، يعني زيادة نص بالمئة، ولا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع، ومن يوافق على السلسلة لا يستطيع أن لا يوافق على الضرائب نظراً للمواقف الشعبية”، موضحاً أن “نفس الكتل التي وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم، وأنا ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا نريد الضرائب، ولكن نحن مسؤولون ولدينا أمانة، لأننا نريد سلسلة ولا نريد “فرط البلد”، ويمكن لقراراتنا أن لا تكون شعبية، وهناك من يزايد علينا، ولكن ما يهمني أن أكون صادقاً مع الناس”.

وسأل: “إذا أقمنا سلسلة من دون إصلاحات وايرادات هناك مصيبة في البلد، ومن يطالب بمحاربة الفساد كان في الحكومة ماذا قدم؟”، مضيفاً: “إننا في الحكومة منذ 10 أشهر وأقرينا قانون انتخاب وسنقر الموازنة في مجلس النواب وسنبحث بموازنة عام 2018 ونحن نرى إنجازات في العهد الجديد”، وكان في الجلسة الصباحية أكد أن المواد التي تشملها ال tva لا تطال الفقير، وإستغرب ما شهدته الجلسة من مزايدات، لافتاً إلى أن من يعترض على الضرائب كان موافقاً عليها في حكومات سابقة.

بدوره، أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “بالقانون الذي أقريناه حمينا السلسلة، وثانياً حفظنا الوضع المالي بالبلد ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي”، مشيراً الى أن “هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم”.

وأشار الى أنه “منذ الـ 2005 تطور مستوى إنفاقنا ولم يقر أي إجراء ضريبي حتى اليوم”، موضحاً أنه “إذا احتسبنا الإجراءات الضريبة، فإن 87 % لا تؤثر على الطبقات الفقيرة، وبكل المعالجات التي اعتمدتها الدول، ذهبت الى إجراءات جذرية”.

هذا و أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية المسائية، المادة 13 لناحية فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل.

كما أقر المادة 14 لناحية فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع.

واقر ايضا المادة 11 لناحية فرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.

كذلك اقر ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.

كذلك حملت الجلسة في جزئها الصباحي اقراراً لعدد من بنود قانون الضرائب منها زيادة 1 بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة واضافة رسم 4000 ليرة على رسم الطابع المالي على الصكوك وزيادة 2500 ليرة على فواتير الهواتف و250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع، بالاضافة الى ذلك اضافة رسوم استهلاك على المشروبات الروحية المستوردة وزيادة 250 ليرة على علب السجائر و 10 بالمئة على السيجار و2500 ليرة على كيلو التبغ المعسل،

كما اقر بند رفع رسوم كتاب العدل من 15 الى 30 بالمئة وزيادة رسم دخول الى لبنان براً 5000 ليرة و زياردة رسوم على المسافرين جواً لتصبح 50000 ليرة للدرجة السياحية و110000 درجة رجال الاعمال و150000 على كل مسافر من الدرجة الاولى و400000 ليرة للمسافرين بطائرة خاصة.