إفتتاح مكتب إنتخابي لـ”المستقبل” في خريبة الجندي

إفتتح في بلدة “خريبة الجندي – عكار” ، المكتب الإنتخابي لتيار المستقبل، بحضور المرشحين على لائحة المستقبل لعكار: وليد البعريني وجان موسى، المنسق العام لـ”تيار المستقبل” في عكار خالد طه، رئيس اتحاد بلديات نهر اسطوان عمر الحايك ورؤساء بلديات المنطقة ومسؤول المكتب الإنتخابي نائب رئيس بلدية خريبة الجندي علي نافع.

بعد تقديم من مصطفى الدركوشي، تحدَّث في لقاء الإفتتاح كل من المرشحَين: البعريني وموسى، والمنسق العام لـ”تيار المستقبل” في عكار خالد طه، والكلمات شددت “على الإلتزام بنهج الرئيس سعد الحريري، والتصويت بكثافة للائحة المستقبل لعكار، التي تمثّل مستقبل هذه المنطقة”.