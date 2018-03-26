إعلان مواقف وحملات إنتخابية في اليوم الأخير لتسجيل اللوائح

سجل “تيار المستقبل” اللائحة التي شكلها مع مرشحين مستقلين في دائرة ​الجنوب​ الأولى صيدا- جزين تحت اسم: “لائحة التكامل والكرامة”. وقد تم اختيار اللون الأزرق، لوناً لها، وهي تضم النائب ​بهية الحريري​ والمحامي حسن شمس الدين عن المقعدين السنيين في صيدا، أمين رزق وآنجيل الخوند عن المقعدين المارونيين في جزين، وروبير خوري عن المقعد الكاثوليكي في جزين. وكان عقد في دارة مجدليون اجتماع للائحة.

ونظم المرشح على لائحة “المستقبل لبيروت” في دائرة بيروت الثانية ربيع حسونه لقاء لقطاع المحامين في “تيار المستقبل” في الروشة بحضور حشد من محامي بيروت، واكد حسونة على اهمية التصويت بكثافة في السادس من ايار.

واكد المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب خلال جولة له في شبعا، زار خلالها مركز منسقية “تيار المستقبل” في حاصبيا ومرجعيون، على اهمية خوض المعركة الانتخابية باسم الرئيس سعد الحريري، ومؤكدا العمل على انماء المنطقة.

واعلن مرشح “تيار المستقبل” عن دائرة البقاع الغربي راشيا محمد القرعاوي التزامه سياسية التيار ومواقفه نافياً اي لقاء بينه وبين الهارب من العدالة رفعت عيد.

بدوره، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، خلال لقائه وفداً من البترون في معراب، أنّ “القوات اللبنانية مجندة حالياً من أجل العمل للإنتخابات النيابيّة لسبب بسيط وهو أنها الطريق للتغيير في لبنان”.