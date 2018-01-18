إقتحام جنين... ومؤتمر الأزهر لنصرة القدس يصر على عروبتها

أكد البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الخميس، أن المدينة المقدسة هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة.

وأكد البيان الختامي الذي تلاه شيخ الأزهر أحمد الطيب أن “عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيا ولن تفلح المحاولات الصهيونية في تزييف التاريخ”.

ورفض البيان بشكل قاطع “قرار الإدارة الأميركية الأخير الذي لا يعدو بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي حبرا على ورق باعتبارها قرارات فاقدة للشرعية الدولية.”

وحذر المؤتمر من أن عدم التراجع الفوري عن هذا القرار سيغذي موجة العنف والتطرف في العالم.

ودعا إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية وتحرك حكومات العالم الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك السريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية وخلق رأي عام عالمي ضد القرار. وحث كل المنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني للقدس وحماية هويتها.

وعبر المؤتمر عن مؤازرته صمود الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته في وجه هذه القرارات المتغطرسة، معتمداً دعوة الأزهر بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

ووافق المؤتمر على تشكيل لجنة مشتركة من أبرز الجهات المشاركة لمتابعة تنفيذ المقررات والتوصيات.

من جهة ثانية، تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي حصاراً مشدداً على مدينة جنين بعدما اقتحمتها واغتالت خلالها شاباً تتهمه بتنفيذ عملية قي الضفة وهدمت منازل عدة.

وبعد الاقتحام سحب جيش الاحتلال آلياته بعد عملية عسكرية في جنين بعد عملية عسكرية استمرت لنحو عشر ساعات تخللتها اشتباكات وعمليات اقتحام وهدم واسفرت عن استشهاد أحمد اسماعيل محمد جرار منفذ عملية صرة التي قتل فيها مستوطن الاسبوع الماضي.

كذلك هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة منازل، وقالت مصادر أمنية فلسطينيه ان سته مواطنين أصيبوا بجروح خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من بينهم اصابه وصفت بالخطيرة، كما أصيب خمسة آخرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي.

وأعلنت قوات الاحتلال جنين منطقة عسكرية مغلقة حتى انتهاء العملية العسكرية التي وصفها بالكبيرة حيث دفعت بأكثر من 120٠ الية عسكرية، إضافة إلى قوات خاصة.