إعلانات “فيسبوك” المثيرة للانقسام اشترتها “جماعات مريبة”

أوضحت دراسة اعتمدت على بيانات خمسة ملايين إعلان على “فيسبوك” أنّ معظم إعلانات الدعاية السياسية التي تتناول قضايا مثيرة للانقسام ونشرت على الموقع الإلكتروني قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 كانت ترعاها “جماعات مريبة” ليست هناك معلومات معلنة معروفة عنها.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة “ويسكونسن” أنّ واحدة من كل ستة من هذه الجماعات مرتبطة بروسيا بينما لا تزال هوية بقية الجماعات وعددها 122 جماعة والمصنفة “بالمريبة” غير معروفة في إشارة إلى تأثير “الشركات الوهمية” في السياسة الأمريكية.

وأوضحت الدراسة أنّ أكثر من ربع الإعلانات المريبة ذكرت اثنان من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية وهما دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وقال كبير الباحثين في الدارسة يونج مي كيم إن معظم الإعلانات الأخرى تفادت بشكل متعمد ذكر أسماء المرشحين في حين أوصلت الرسالة عن طريق أمور أخرى مثل دعم سياسات للمرشحين.

ووصف الباحثون مشتري الإعلانات المريبة بالجماعات التي لها صفحات غير نشطة أو لا يمكن دخولها أو أزالها “فيسبوك” أو حظرها منذ الانتخابات وليست هناك معلومات معلنة متاحة عنها.

وتوصل فريق البحث إلى أنّ الناخبين تم استهدافهم بشكل غير متناسب في الولايات التي كان التنافس فيها شديدا مثل ويسكونسن وبنسلفانيا بإعلانات ركزت على قضايا مثل الأسلحة والهجرة والأعراق.