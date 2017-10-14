إعداد أطول شطيرة سوشي في العالم.. كم بلغ طولها؟

حقق مجموعة من الطلاب والمتطوعين في جامعة نيويورك رقماً قياسياً عالمياً جديداً بإعدادهم أطول شطيرة سوشي في العالم، بلغ طولها 504 أقدام .

وتجمع أكثر من 300 طالب ومتطوع من كلية بيرتشيز بمدينة نيويورك، في حديقة كبيرة لتحويل 500 كوب من الأرز، و 125 ثمرة أفوكادو، و 200 رطل من سمك السوريمي، الى أطول شطيرة سوشي في العالم، بتوجيه طاقم من الطهاة المحترفين.

وقال باتريك سافولسكيس، المدير التنفيذي لكلية بيرتشيز: “استلهمنا الفكرة من الشيف جيث الذي حضر إلى الجامعة، قبل عام، وقام بإعداد شطيرة سوشي طولها 50 قدماً في قاعة الطعام التابعة للكلية. وعندها قررنا إعداد شطيرة أطول منها بكثير”.

وأضاف: “تقصينا الأمر، فاكتشفنا أن هنالك سجلاً عالمياً حققته جامعة ماساتشوستس بشطيرة سوشي بلغ طولها 442 قدماً، فقررنا تحطيم هذا الرقم “.

وبالفعل تمكنت كلية بيرتشيز من تحطيم الرقم السابق بإعداد شطيرة سوشي بلغ طولها 504 قدماً أي ما يعادل (153 متراً)، بحسب موقع “يو بي آي”.

المصدر: سيدتي