إعتصام لناجحي مجلس الخدمة.. والحريري يؤكد احترام حق حرية التعبير

بعد إعتصامهم، أعلن الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، تعليق الإضراب عن الطعام، على

أن يلتقوا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأسبوع القادم.

هذا وأعلنت مصادر بيت الوسط أن “لا صحة مطلقاً لكل ما تم تداوله على بعض المواقع عن تهديد المعتصمين باستخدام القوة”.

وأضافت أن الرئيس الحريري أكد على حق اَي مواطن بحرية التعبير عن رأيه ، وحق المعتصمين بالاسلوب الذي يرونه مناسباً للتعبير عن قضيتهم.

وكانت لجنة المتابعة التي تضم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظائف حراس الأحراج ومهندسي معلوماتية لمصلحة وزارة الزراعة ومحاسبين في الإدارات العامة، نفذت إعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بتثبيتهم ورفع الغبن عنهم.

وبعدها انتقل المعتصمون إلى امام بيت الوسط، وطالبوا بلقاء الرئيس الحريري لوضع حد للمظلومية اللاحقة بهم، ووضع مرسوم توظيفهم على جدول الأعمال، محذرين من دخولهم في اضراب مفتوح عن الطعام.

ولكن فيما بعد أكد المعتصمون الى أنه تم تعليق الاضراب بعد التواصل مع المعنيين في بيت الوسط، على أن يلتقوا الرئيس الحريري الاسبوع المقبل.