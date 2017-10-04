إطلاق اسم مورينيو على شارع في البرتغال

أطلقت بلدية سيتوبال في البرتغال اسم المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، على أحد الشوارع في المدينة.

وتواجد مورينيو في الشارع الجديد الذي أطلق اسمه عليه برفقة والدته وقال “إذا سألتني، فأنا أشعر بالكثير من الفخر والحماس، لقد اتيت إلى سيتوبال لأني أحبها، وأمي أيضًا هنا، لأن أطفالي لم يعيشوا هنا ويكونوا سعداء عندما يزورون المدينة”.

وأضاف “سيتوبال لا تزال المدينة التي أشعر فيها بنفسي عندما أكون هنا، أمشي في الشوارع وأرى الناس الذين يحبونني، ويعاملونني بمثل ما أحب أن أعامل به”.



أما ماريا داس دوريس ميرا رئيس بلدية سيتوبال فقال “إنه ابن سيتوبال، إنه شخصية عالمية، واحد من أولئك الذي يُشعروننا بالفخر لأنه فعلا رجل خاص، لديه موهبة خاصة ولديه حب خاص لأرضه”.