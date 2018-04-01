إطلاق اسم جادة الملك سلمان بن عبدالعزيز على طريق ميناء الحصن زيتونة بي

أطلق مجلس بلدية بيروت اسم “جادة الملك سلمان بن عبدالعزيز” على الطريق الممتد من ميناء الحصن الى زيتونة بي، وذلك ايمانا منها بالعلاقات التاريخية اللبنانية – السعودية وضرورة المحافظة عليها، وتأكيدا لحرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة هذه العلاقات الى طبيعتها.

وللمناسبة يقام احتفال برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، وحضور الوزير المفوض وليد البخاري القائم باعمال السفارة السعودية لتدشين “جادة الملك سلمان بن عبدالعزيز”، عند السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل 3 الجاري امام فندق “فور سيزن” في بيروت.