إصابة 4 طلاب وعامل مطعم دهسهم سائق سيارة متهور في زحلة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”أن سيارة نوع “جيب” نيسان لون ازرق، بداخلها شابان، دهست 4 طلاب وعامل في مطعم pizzeria willy، عند زاوية مفرق مدرسة الثانوية الانجيلية في حي الميدان في زحلة.

وفي التفاصيل، ان هؤلاء الطلاب كانوا ينتظرون كعادتهم كل يوم عند زاوية الطريق المذكور مع انتهاء الدوام الرسمي، ريثما يتم نقلهم الى منازلهم. وكان صاحب السيارة يقود بطريقة متهورة وجنونية في حي ضيق، مما ادى الى وقوع عدد من الجرحى الذين نقلهم الصليب الاحمر والدفاع المدني الى مستشفيي “تل شيحا” و”خوري” في زحلة، وهم يعانون من إصابات في الحوض وفي القدمين ومن جروح طفيفة.