إصابة 10 أشخاص بتفجير مسجد في بنغازي

أصيب حوالي 10 أشخاص بجروح الجمعة، بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المساجد بمنطقة عين سيدي فرج جنوب مدينة بنغازي، كانت تستهدف زعيم إحدى القبائل.

وأفاد بوبكر ونيس، الذي كان شاهداً على الحادث لـ”العربية”، بأن “الانفجار وقع أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة ومغادرتهم المسجد، عن طريق حقيبة وضعت في المكان المخصص للأحذية بالمسجد، حاول فاعلها اغتيال زعيم قبيلة المغاربة صالح لطيوش، مشيراً إلى أن “الحادث تسبب في إصابة بعض المصلين بعضهم ينتمي لعائلة لطيوش بجروح تراوحت بين الخفيفة والخطيرة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى ومعالجتهم”.

يذكر أنها المرة الثانية التي تقع فيها محاولة اغتيال زعيم قبائل المغاربة التي تعد من أكبر القبائل الموجودة شرق ليبيا ومن أهم المؤيدين لقوات الجيش الليبي التي يقودها خليفة حفتر، وذك في أقل من سنة، في نفس المكان والطريقة.

وأصبحت المساجد في بنغازي من أكثر الأماكن المهددة بالتفجير والاستهداف من قبل الإرهابيين، حيث سبق وأن تم اغتيال زعيم قبيلة العواقير في ليبيا، الشيخ ابريك اللواطي، في أيار/مايو الماضي، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد مساجد مدينة بنغازي، أثناء خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة.