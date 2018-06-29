إشكال خلال إعتصام أمام معمل نفايات صيدا.. والادارة تعلن إقفاله حتى اشعار آخر

عاد الهدوء الى معمل معالجة النفايات في صيدا بعد الاشكال الكبير الذي وقع بين مناصرين للتنظيم الشعبي الناصري اقتحموا حرم المعمل يتقدمهم امين عام التنظيم النائب اسامة سعد وبين بعض موظفي المعمل وعماله الذين حاولوا منعهم، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي.

وتتطور الأمر الى تضارب بالأيدي بين بعض المحتجين وعدد من العمال ما أدى الى وقوع اصابات طفيفة في صفوف الطرفين.

وصعد المحتجون إلى بعض اقسام المعمل والى جبل العوادم في الجهة الخلفية، مصطحبين معهم جرافة قامت بحفر بعض الأماكن التي قالوا إنه يتم ردم كميات من النفايات فيها، قبل أن يتوجهوا الى بركة الحاجز المائي الملاصقة للمعمل للغاية نفسها.

يذكر أن التحرك كانت دعت اليه هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا على انه زيارة ميدانية لمحيط المعمل احتجاجا على ادائه ولم يكن مقررا الدخول اليه قبل ان تتطور الأمور الى ما ال اليه التحرك.

وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة المعمل، في بيان، “اقفال المعمل وعدم استقبال النفايات من صيدا وجزين وبيروت حتى اشعار اخر، وذلك بعد محاولة اقتحام المعمل صباح اليوم من قبل عدد من المحتجين على أدائه، ما ادى الى عراك وتضارب بالايدي في ما بينهم وبين موظفي المعمل والى إصابة عدد من الاشخاص بكدمات وجروح، وذلك وسط انتشار كثيف للقوى الامنية في المكان”.