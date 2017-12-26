وأبلغ مدير تحرير مجلة “يوبي” للأطفال بين سن الخامسة والثامنة، أسوشيتد برس، الثلاثاء، أن عدد يناير من المجلة تم سحبه من الأسواق في فرنسا وبلجيكا، بعدما ورد فيه أن إسرائيل من بين عدد قليل من دول العالم التي ليست “دولا حقيقية”.

وأضاف برتران فيشو إنه يعتذر عن هذا الخطأ، وأن نيته لم تكن أبدا “تحدي شرعية دولة إسرائيل”. وقال “سألوم نفسي على ذلك طوال حياتي”.

وتسبب النص الواقع في جملتين في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت جماعة “كريف” الفرنسية اليهودية الناشر بسحب عدد المجلة من الأسواق فورا.