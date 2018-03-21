إسرائيل توجه رسائل إلى إيران

بعد 10 سنوات لماذا اعترفت إسرائيل بتدمير المفاعل النووي السوري بدير الزور؟

أثار اعتراف إسرائيل بتدمير مفاعل نووي سوري في منطقة الكبر بدير الزور، تساؤلات حول الدافع وراء الكشف عن العملية بعد 10 سنوات.

الغارة الاسرائيلية التي نفذت فجر السادس من أيلول 2007، من دون إفصاح إسرائيلي حينها، اكتفى النظام السوري وقتها بالحديث عن خروقات للطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي السوري.

وبقيت العملية التي اطلق عليها اسم “خارج العلبة” طي الكتمان حتى اقر الناطق بلسان جيش الاحتلال ان تدمير هذا المفاعل أزال تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة جمعاء.

تل ابيب كشفت انه تقرر القيام بهذه العملية بعد اعقاب تقييمات استخباراتية دقيقة اشارت الى احتمال ان يصبح هذا المفاعل النووي عملياتيا حتى نهاية عام 2007 علما بأن اقامته شارفت على الانتهاء عندئذ، لافتة الى ان هذا المفاعل والذي كان يسمى “الكبر”، صمم وفقا لنسخة كورية شمالية وكان يبنى باشراف من مستشارين كوريين بهدف انتاج مادة البلوتونيوم كمادة انشطارية تستخدم في القنابل النووية. واشار الناطق الاسرائيلي الى ان المعلومات عن المفاعل جمعت بالتعاون مع أجهزة استخبارات لدول صديقة.

وقالت مجلة النيو يوركير ان افراد الموساد الإسرائيلي اخترقوا جهاز الحاسوب الشخصي لمسؤول سوري كبير في فيينا وغرسوا فيه برنامجا للتجسس. وقال ان الغارة شاركت فيها 8 طائرات انطلقت من قاعدتي حاتسريم ورامون في النقب واستخدمت قنابل بزنة سبعة عشر طنا.

وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن قصف إسرائيل للمفاعل النووي السوري، رسالة موجهة إلى إيران مفادها أنها لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

بدوره اعلن رئيس الاركان غادي إيزنكوت، إن “الرسالة من الهجوم هي أن إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجودها”.

من جهته، قال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إن على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من هذه الضربة.

ويأتي توقيت الاعلان الاسرائيلي في اعقاب توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نداءات الى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء صارم بشأن إيران، محذرا من ان بلاده لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي “وببناء مصانع صواريخ في سوريا أو بتزويد “حزب الله” بأسلحة متقدمة.