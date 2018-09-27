إسرائيل تنشر صورا تزعم وجود مشروع صواريخ لحزب الله في بيروت

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقطع فيديو وصورا لما قال إنها مواقع بناء صواريخ لجماعة حزب الله في لبنان.

وجرى توزيع الصور بعد دقائق من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد حزب الله على جعل صواريخه دقيقة التوجيه.

وقال ”في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، صواريخ يمكن توجيهها لأهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار“.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التأكيدات الإسرائيلية في خطاب نتنياهو وفي خمس صور ومقطع فيديو مدته 76 ثانية نشرها الجيش.

ويشير الفيديو إلى ”مشروع دقة الصواريخ“ الذي قالت إسرائيل إن حزب الله حاول نقله ”إلى قلب مدينة بيروت“.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي ”يهدد عن دراية المدنيين اللبنانيين“.

وفي بيروت امتنع محمد عفيف المسؤول الإعلامي في حزب الله عن التعليق على التقرير.

رويترز