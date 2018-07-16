إسرائيل تقصف سوريا للمرة الثالثة خلال شهر

للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعاً عسكرياً للنظام السوري.

أسفر عن مقتل تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن بين القتلى ستة سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، موضحاً أن القصف طال مركزاً لمقاتلين من الحرس الثوري الإيراني قرب مطار النيرب العسكري في ريف حلب الشرقي.

من جهتها المعارضة السورية، كشفت عن مقتل اثنين وعشرين، بينهم تسعة إيرانيين بالقصف الإسرائيلي على حلب.

ويُستخدم المركز المستهدف، وفق المرصد، في تأمين الدعم اللوجستي لجبهات القتال من مواد غذائية وآليات.

في الجنوب السوري، حققت قوات النظام السوري، ، تقدماً مهما في الجنوب بسيطرتها على تلة استراتيجية تطل على هضبة الجولان المحتلة، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وأعلن تلفزيون النظام السيطرة على تل الحارة الاستراتيجي ولم تعلق فصائل المعارضة العاملة في المنطقة على إعلان قوات الأسد، لكن مصادر عسكرية مطلعة قالت إن قوات الأسد اقتحمت التل وسيطرت على أجزاء منه. وتأتي السيطرة الحالية بعد غارات مكثفة من الطيران الروسي استهدفت المنظقة ،

تواصل طائرات النظام تحليقها في سماء ما تعرف بمنطقة “مثلث الموت”، الذي يضم مناطق شمال غربي درعا وريف القنيطرة الأوسط.

المرصد السوري أفاد باستهداف طائرات ومروحيات النظام مواقع في تل الحارة وعقربا وتل مسحرة وغيرها، ليرتفع عدد الغارات التي استهدفت “مثلث الموت” منذ صباح الأحد إلى أكثر من مئتين وثلاثين غارة، استخدمت فيها البراميل المتفجرة.