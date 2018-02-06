استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس وإصابة العشرات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء إن فلسطينياً استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب العشرات خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات على مقتل مستوطن قرب المدينة.

وأضافت الوزارة في بيان بوجود “شهيد و3 إصابات في مستشفى النجاح بنابلس، إصابتان في حالة الخطر”، وفق البيان.

لاحقاً، ذكرت الوزارة أن حوالي 45 أصيبوا بجروح، 6 منهم بحالة خطرة، وقد وصل المصابون إلى مستشفيي رفيديا والنجاح الجامعي.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس مساء الثلاثاء ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وهذه القوات.

ولم يصدر بيان بعد عن الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في نابلس.

وقتل مستوطن إسرائيلي، وهو حاخام، في عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل جنوب نابلس الاثنين، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة التي حدثت فيها عملية إطلاق النار، كما اقتحم قرى مجاورة بحثاً عن المنفذ الذي لاذ بالفرار.

المصدر: العربية.نت