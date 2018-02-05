إسرائيل تخشى “مواجهة عنيفة” إذا انهارت الأوضاع بغزة

حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، من اندلاع مواجهات جديدة “عنيفة” في قطاع غزة خلال هذا العام، بسبب الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها القطاع.