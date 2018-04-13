إسرائيل: الطائرة المسيرة الإيرانية التي أسقطناها حملت مواد متفجرة

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية أن الطائرة المسيرة الإيرانية التي أسقطت فوق هضبة الجولان قبل نحو شهرين، كانت محملة بمواد متفجرة وكانت تستهدف أحد المواقع الإسرائيلية.

وانطلقت الطائرة المسيرة، بحسب القناة، من مطار التيفور العسكري في سوريا، وبناء على هذه المعلومة تم قصفه في ذات اليوم.

واعتبر المحلل العسكري للقناة إن القصف الأخير لمطار “التيفور” العسكري، الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إن إسرائيل نفذته في حين لم تؤكد الأخيرة أو تنفي، تم لمنع إيران من إطلاق طائرة أخرى.

وقال طيار المروحية الاسرائيلية التي أسقطت الطائرة الإيرانية للقناة إنه تلقى أوامر بإطلاق النار وإسقاط طائرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال أعلن، فجر العاشر من شباط، أن مروحية عسكرية تابعة له اعترضت طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سوريا وأسقطتها، وأنه قصف مواقع في سوريا، حيث جرى الرد على الهجوم بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، وسقط عدد منها في إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق في الجليل وشمال الغور.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه رصد طائرة استطلاع من دون طيار في الأراضي السوريا، وقال إنها إيرانية، وأن المضادات الجوية الإسرائيلية تابعتها حتى تم اعتراضها.

وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي، في بيان، أن جيش الاسرائيلي قصف أهدافا إيرانية في سوريا.

بعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرة حربية تابعة له وسقوطها في كيبوتس “هاردوف” القريب من مدينة شفاعمرو، وأن طياريها الاثنين قفزا منها، فوق الجليل، وتم نقلهما إلى مستشفى. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت الطائرة سقطت نتيجة إصابة بصاروخ أطلق من سوريا أم نتيجة عطل، وأعلن في وقت لاحق أن سقوطها كان نتيجة خلل فني.