إزالة جدار قبالة عفرين.. والقوات التركية في حالة تأهب قصوى

فيما لا يزال الوضع على الحدود التركية السورية مفتوح على كل الاحتمالات، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، بسلوك المعارضة السورية البناء خلال مفاوضات جنيف.

أشاد ماكرون خلال استقباله وفداً من المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري بسلوكها، مجدداً دعم فرنسا لمعارضة سورية موحدة.

وتابع بيان الإليزيه أن “فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من أجل التقدّم نحو عملية انتقال سياسي شاملة في سوريا” برعاية الأمم المتحدة.

من جهة ثانية، لا يزال الوضع على الحدود التركية مشحومن ومتوتر، حيث رفع الجيش التركي حالة التأهب إلى أعلى مستوى وأزال أجزاء من الجدار في اثنتي عشرة نقطة قبالة بلدة عفرين حيث تتواجد قوات كردية مدعومة من واشنطن.

في إطار التحضيرات للعملية العسكرية التركية المزمع تنفيذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في ريف حلب، وضعت القوات التركية المتمركزة على الحدود في حالة تأهب قصوى.

كذلك وصل المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا وشملت ناقلات جنود مدرعة، وصهاريج وقود، وعربات عسكرية مدرعة، ووحدات من القوات الخاصة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ان بلاده لن تسمح أبداً بتشكيل جيش إرهابي على الحدود الجنوبية، لافتاً إلى أن بيانات متناقضة صدرت عن الإدارة الأميركية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، معتبراً أن هذا الأمر يدل على الارتباك الذهني، إلا أن عزم تركيا واضح.

أما وزير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أكد أن بلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة حدودية في سوريا، ورأى أن الحفاظ على وجود عسكري وديبلوماسي أميركي في سوريا أمر أساسي لمصلحة الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة.

وشدد على أن الانسحاب الكامل لواشنطن سيساعد نظام الأسد على مواصلة حكمه الوحشي، واصفاً كلا من نظام الأسد والنظام الإيراني بالأنظمة الشريرة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.

ميدانياً، سقط عدد من القتلى والجرحى في إدلب إثر غارات ليلية استهدفت قرى الريف، وأفاد الدفاع المدني بأن روسيا استخدمت قنابل النابالم المحرمة دولياً في عمليات القصف.

هذا وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مئتين وعشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم في إدلب منذ منتصف كانون الأول الماضي بسبب المعارك والقصف.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كافة أطراف الصراع في سوريا وخارجها إلى منع مزيد من العنف وتمكين المنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات.