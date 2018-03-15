إجرام الأسد وروسيا متواصل في الغوطة.. وأكبر نزوح جماعي

سيل كبير من المدنيين هجروا من بلدتهم حمورية في الغوطة الشرقية بعد يومين من القصف غير المنقطع على أحيائهم استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة الفتاكة والسامة.

ولم تقف عملية التهجير القسري على حمورية فقد بلغ عدد النازحين الى مناطق النظام أكثر من 12 ألف مدني خرجوا من كفر بطنا وجسرين وسقبا لتصبح غالبية هذه المناطق تحت نفوذ الأسد.

وبهذا يكون النظام والقوات المساندة له من ميليشيات عراقية وإيرانية وقوات روسية قد سيطروا على نحو سبعين بالمئة من مساحة الغوطة الا أن الثوار تحدثوا عن استرجاع عدة نقاط في حمورية في وقت لم يتبق أمام المعارضة سوى جيوب صغيرة تقاوم بعد أن قسم النظام المنطقة الى ثلاثة أجزاء.

أما في دوما فقد أعلنت الأمم المتحدة إدخال قافلة إنسانية تحمل مساعدات أممية وترافقها فرق الهلال والصليب الأحمر الدوليين، بالتزامن مع تعرض المدينة لقصف مدفعي خلال اجتماع مجلسها بالوفود الأممية.

هذا ووثق محققون في الأمم المتحدة استخدام الإغتصاب والإعتداء الجنسي على النساء والرجال من قبل قوات الأسد والمساندة لها في 20 فرع من أجل معاقبة المعارضين وهو ما يشكل جرائم حرب وضد الإنسانية.