إجراءات بريطانية عقابية ضد روسيا.. واجتماع دولي طارئ

وفي الإطار نفسه، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء حول مسالة تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال، كما أعلنت الرئاسة الهولندية الحالية للمجلس.

وهذه الجلسة العامة ستعقد بطلب من بريطانيا التي “ستطلع” مجلس الأمن على “الهجوم الذي وقع في سالزبري في 4 مارس”، وفق ما أوضح المصدر نفسه.

كما طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، روسيا بالرد على “أسئلة” لندن في قضية الجاسوس السابق.