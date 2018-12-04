إجتماع بين حزب الله والتقدمي والتاكيد على الإحتكام إلى الدولة والقضاء في ما يخص أحداث الجاهلية

الحرص على أمن لبنان واستقراره . هو عنوان أكد عليه الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله خلال زيارة الوزير السابق غازي العريضي والنائب وائل أبو فاعور الى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل.

الإجتماع سادته الصراحة والوضوح والتفاهم على الإستمرارية بالتنسيق مع التأكيد على أننا مقتنعون بضرورة الإحتكام إلى الدولة والقضاء والقانون لأننا حريصون على الأمن وإبعاد الساحة اللبنانية عن أي عارض أمني.

الهم المشترك الأكبر هو تحييد لبنان عن أي انتكاسة أمنية ليس فقط في الجاهلية لكن على كل الساحة اللبنانية.

وبسؤاله عن رأي حزب الله في وصف جنبلاط لوئام وهاب بالحالة الشاذة، اعتبر الخليل أن الحالة الشاذة الوحيدة هي إسرائيل.