إجتماع أوروبي لتوحيد الموقف من التطورات السورية

أكد الاتحاد الأوروبي، على أهمية استغلال الزخم الذي أثارته الضربة الثلاثية التي شنتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، من أجل تنشيط المسار التفاوضي بين أطراف الحرب السورية. ودعا الاتحاد لاحتضان مؤتمر بروكسيل 2 حول “مستقبل سوريا والمنطقة” يومي 24 و25 من الجاري في بروكسيل.

وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، إن الاتحاد يريد تفعيل مفاوضات السلام حول سوريا، في الاجتماع المقبل، وذلك عقب الضربات الغربية التي استهدفت مواقع لنظام الأسد.

وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون اعتبر، إن الحرب السورية ستستمر، لافتا الى ان الضربات الجوية أوضحت أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيمياوية.

فيما رأى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفاً أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم أسلحة كيمياوية ضد شعبه جزءاً من هذه العملية.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون إن العملية العسكرية في سوريا مشروعة وجاءت في إطار معايير المجتمع الدولي.

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه أقنع الرئيس الأميركي بضرورة البقاء في سوريا، واقتصار الضربات على مواقع النظام السوري. وكشف أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا شريك في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

في المقابل، رد البيت الابيض كلام ماكرون مجددا موقفه بعودة القوات الأميركية من سوريا بأسرع ما يمكن.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن المهمة الأميركية لم تتغير. وهي سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة”.

الرد الاميركي استدعى ردا من الرئيس الفرنسي الذي اكد أنه لم يقل إن فرنسا والولايات المتحدة ستبقيان في سوريا، وقال ان البيت الابيض البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سوريا عند القضاء على داعش.

وسط هذه الاجواء من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تتعامل مع المعدات المتصلة باستخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية.