إبرة وسط وجبة لماكدونالدز.. والقائمون يفضحون “الكذبة”

زعمت امرأة العثور على إبرة وسط بطاطس مقلية ضمن وجبة لماكدونالدز، مما جرّ على المطعم الشهير انتقادات واسعة، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت النيوزيلندية أشه تي ويري، على فيسبوك، أنها عثرت على إبرة في البطاطس المقلية، الجمعة، داعية الناس إلى توخي الحذر فيما يتناولونه.

وأضافت: “على الناس وخصوصا الأطفال الصغار الحذر من الأدوات الحادة الموجودة في الوجبات السريعة”.

وبالرغم من هذا التحذير، إلا أن أناسا انتقدوا المرأة، واتهموها بـ”البحث عن الشهرة أو التعويض”.

وتحرك القائمون على المطعم في نيوزيلندا للتصدي لما وصفه بـ”الشائعات المغرضة”، حيث تواصلوا مع الشرطة للتحقيق في الحادث.

وانتقلت السلطات الأمنية إلى منزل السيدة، فعثرت على علبة تضم عشرات الإبر.

وقال المفتش روس مكاي “نعتقد أن السيدة ارتكبت خطأ.. ليس هناك أي نية خبيثة”.

وقامت أشه تي ويري، فيما بعد، بإزالة المنشور من صفحتها الشخصية.

سكاي نيوز