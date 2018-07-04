إبتكارات جديدة في تهريب المخدرات والقوى الأمنية بالمرصاد

من الزراعة مرورا بالتصنيع فالتوزيع اتسعت رقعة تجارة المخدرات التي تعتبر من اكبر الاسواق السوداء العالمية

ومعها اتسعت خريطة التهريب وارتبطت اسماء كبيرة بها ولعل اشهرها الاسطورة بابلو اسكوبار تاجر المخدرات الكولومبي

كان لباولو طرقه الخلاقة في تهريب الكوكايين الى داخل الولايات المتحدة .. والآن لبنان ليس بعيدا عن هذه الطرق الذكية…

فبعد تهريب الكبتاغون داخل اقفاص الليمون وعلب الدهانات

تمكنت جمارك مرفا بيروت بالتعاون مع قوى الامن الداخلي من احباط عملية تهريب حوالي مليوني حبة كابتاغون كانت مخبأ ة داخل ماكينات لتقطيع الاخشاب

6 مكينات فارغة من الداخل ومعدة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الحبوب وصلت الى لبنان من سوريا كانت معدة للتوجه الى عمان ومنها الى السعودية

انجاز اخر تمكنت عناصر قوى الامن الداخلي من احرازه وهذه المرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي

وفي عملية أخرى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن عن القاء القبض على عصابة مؤلفة من سبعة اشخاص قاموا بتنفيذ 15 عملية تهريب من لبنان إلى مصر بواسطة الشحن البحري، وذلك عن طريق توضيب حشيشة الكيف وحبوب الـ”كبتاغون” في داخل جلود المواشي

انجاز تلو الآخر تحرزه القوى الامنية التي تؤكد بان المعركة مع تجار المخدرات مفتوحة بالرغم من طرق التحايل المتبعة