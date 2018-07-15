أيهما أفضل.. وضع البيض خارج الثلاجة أم داخلها؟

هل سبق وأن سألت نفسك لماذا يوضع البيض في المتاجر الألمانية على الرفوف وليس في المبردة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية؟

الجواب يكمن في الطريقة التي يتم التعامل بها مع البيض بعد أن تضعه الدجاجة. بالولايات المتحدة يجري غسل البيض بالماء الساخن والصابون قبل نقله للبيع في المتاجر. وبتلك الطريقة يتم تخليص البيض من الريش والبراز المسبب للأمراض، حسب ما ذكرت صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية.

أما في ألمانيا فيرى المنتجون أن غسل البيض يؤدي إلى ضياع الطبقة الطبيعية الرقيقة التي تحمي البيض من الخارج. ووظيفة تلك الطبقة هي حماية البيض من بكتيريا السالمونيلا وغيرها من أنواع البكتيريا، ومنعها من الدخول إلى جوف البيضة.

وعند غسل البيض يتعين حفظه مبرداً لكي يبقى طازجاً وصالحاً للأكل. ومن هنا يحفظ البيض في درجة حرارة المتجر ولا يحتاج إلى وضعه في المبردة.

المصدر : دويتشه فيلله