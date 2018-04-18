أول عودة طوعية للنازحين السوريين.. 500 نازح يغادرون شبعا

وضبوا أغراضهم، ودعوا أصدقاءهم وجيرانهم، واستعدوا للعودة بعد تهجير قسري دام لسنوات.

واختار حوالى الخمسمئة لاجىء سوري في بلدة شبعا، العودة إلى بلدهم، وتحديدا الى قرى بيت جن ومزرعه بيت جن في سوريا، فيما فضلت العديد من العائلات البقاء حتى انتهاء العام الدراسي كي لا يضيع على ابنائهم.

وفي ظل انتشار للجيش اللبناني والامن العام والقوى الامنية اللبنانية، تجمعوا في منطقه البيادر شرق شبعا بانتظار الحافلات القادمة من سوريا عبر نقطة المصنع اللبناني.

وعبرت خمس عشرة حافلة الحدود اللبنانية السورية عند نقطة المصنع، واقلت العائدين من شبعا، سالكة طريق العودة شبعا – عين عطا – راشيا – المصنع فالاراضي السورية.

من جهتها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها على علم بحركة العودة الوشيكة لحوالى 500 لاجىء سوري من شبعا، إلى بيت جن في سوريا، موضحة أنّها لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظرا إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا. ومع ذلك، عبرت المفوضية عن احترامها القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى بلدهم الأصلي، عندما تتخذ من دون ضغوط لا مبرر لها.