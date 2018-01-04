أول ردّ لاليسا على فيديو رأس السنة المسيء

بعد جدل طويل حول سوء معاملة الفنانة اللبنانية اليسا لجمهورها والاعلاميين، خرجت عن صمتها وقررة الرد بكريقتها الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع إقامة حملها ضد ما وصف بـ”قلة أخلاء”.

وكتبت في تغريدة على حسابها على “تويتر” باللغة الإنكليزية: “فيما يتعلق بالفيديو الذي أخذ كثيرا من وقت الناس، جمهوري يدرك تماماً احترامي له وموقفي تجاهه، لا أكثر ولا أقل”.

وبما يشبه الرد غير المباشر أيضاً على ما لحق بها من اتهامات وكلمات نشرت اليسا مقطع فيديو من حفلة رأس السنة أيضاَ لطفل صعد إلى المسرح لتحيتها، فما كان منها إلا أن انحنت وقبلته.