أولى كلمات كلوب بعد انتقال كوتينيو الى برشلونة

تحدث المدير الفني الالماني ​لفريق ليفربول الانكليزي​ ، ​يورغين كلوب​ عن انتقال نجم فريقه السابق الدولي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ رسمياً الى صفوف فريق ​برشلونة​ الاسباني في صفقة تاريخية .

وقال كلوب : ” هذا ليس سر بأن كوتينيو اراد الرحيل منذ الصيف الماضي حينما ابدوا في برشلونة اهتمامهم لأول مرة، لقد كان مصراً على أن تحدث هذه الصفقة ” .

واضاف كلوب : ” استطيع التأكيد لجمهور ليفربول بأننا عملنا جاهداً لإقناعه بالبقاء وجعل ليفربول فريق جذاب مثل الإنتقال لاسبانيا لكنه كان عازماً بتحديد مستقبله وقد حقق حلمه، ليس بيدنا فعل أي شيء ” .

و تابع كلوب : ” لقد بقيت مدة كافية هنا لمعرفة تاريخ ليفربول واللاعبون المهمين الذين غادروا النادي من قبل ، لكن النادي يستمر للأمام، لا يمكنك أن تنقل روح وقلب ليفربول رغم انني متأكد ان هنالك فرق كثيرة تريد الحصول عليه ” .