أوغاسابيان: جلسة مجلس النواب طبيعية ومشاريع اليوم بغاية الاهمية

اشار وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ ​جان أوغاسابيان​ إلى ان “​الجلسة التشريعية​ اليوم طبيعية ومشاريع القوانين التي ارسلت من الحكومة إلى ​المجلس النيابي​ كانت منتظرة ولا اتوقع انه سيكون هناك اي مفاجئة سلبية”، لافتا الى ان “هناك تفاهمات حصلت في الحكومة وستنسحب على المجلس”، معتبرا ان “المعترضين معروفين ومشاريع اليوم في غاية الاهمية ليس فقط بتأمين واردات للسلسلة والضمانات لها بل هي مدخل لحل كان يجب ان يحصل قبل 10 سنوات”.

وفي حديث تلفزيوني شدد أوغاسابيان على ان “هناك حرص من كافة القوى على انتاجية الحكومة وحماية العملية الانقاذية والمبادرة التي قام بها ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ لاعادة تكوين السلطة من خلال تبنيه ​ترشيح​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​”.