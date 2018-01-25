“أوسكار” القادم من روسيا يحمل البرد القارس وحرارة تحت الصفر

دعا وزير التربية مروان حماده مديري المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع ٥٠٠ متر وما فوق الى إقفالها حفاظاً على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الجمعة، غائما جزئيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها مساء الى 75 كلم/س ويرتفع معها موج البحر الى حدود الـ 4 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. وتتابع درجات الحرارة انخفاضها ليلا مع ازدياد تأثير المنخفض الجوي الروسي المصدر OSCAR.

وأكدت أن الطقس المتقلب والماطر سيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بحيث يتأثر تدريجياً بالمنخفض الجوي OSCAR القادم من روسيا عبر اوكرانيا والبحر الأسود والذي يحمل معه كتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج، وينحسر شرقا اعتبارا من يوم السبت.

وإزاء هذه الاخبار، يتحضر أهالي القرى والبلدات الجبلية من خلال تخزين المونة المنزلية وتأمين مادة المازوت للتدفئة، أما على الساحل فيستبشر الصيادون خيراً لأن العاصفة يجلب الرزق لهم.

يذكر أن ارقام متساقطات هذا العام لم تقترب بعد من معدلاتها الطبيعية، الامر الذي يثير قلق البعض للحدّ من ازمة شح المياه التي يتخوف المواطنون من استمرارها.