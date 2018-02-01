أوزيل يرفض عرض ضخما من الصين للبقاء في أرسنال

رفض لاعب وسط ​ارسنال​، ​مسعود اوزيل​ Mesut Ozil، عرضا مذهلا من ​الصين​ مفضلا توقيع شروط جديدة مع الغانرز امس.

وتقول “بيلد” إن أوزيل استحوذ على عرض بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني من الصين قبل توقيع عقده الجديد في ارسنال.

واستهدف الالماني، 29 عاما، من قبل النادي ​قوانغتشو ايفرغراند​ هذا الشهر، الذي قدم عرضا جريئا لجلب أوزيل إلى الشرق الأقصى هذا الشهر، براتب يبلغ حوالي 22 مليون جنيه إسترليني في السنة.

ولكن التقرير يضيف أن أوزيل لم يكن لديه نية للانتقال إلى الصين، وبدلا من ذلك اراد البقاء في ارسنال لأنه يشعر بالراحة في لندن.