أوروبا تفرض “النداء الإلكتروني” في السيارات

اعتبارًا من 31 مارس/آذار 2018 سيكون نظام النداء الإلكتروني (eCall) إلزاميًّا في الاتحاد الأوروبي في جميع السيارات الخفيفة الجديدة، وذلك بموجب تشريعات أوروبية معتمدة منذ عام 2015.

ويهدف هذا الزر الأحمر الصغير إلى إنقاذ حياة الناس، إذ يقوم هذا الجهاز تلقائيًا بالاتصال برقم الطوارئ الأوروبي الموحد 112 في حالة وقوع تصادم مفاجئ يتسبب مثلا في خروج الوسائد الهوائية.

وفي هذه الحالة يقوم النداء الإلكتروني، عبر نظام التموضع العالمي (GPS) الخاص بأوروبا والمعروف بغاليليو، الذي أطلق عام 2016، بتحديد موقع السيارة المنكوبة، كما يمكن تنشيط النداء الإلكتروني يدويًّا لاحتياجات السائق الطارئة أو للإخبار عن حادث كان السائق شاهدا عليه، وفي هذه الحالة يرد أحد الموظفين لتقييم الموقف والتصرف وفقًا لذلك.

وحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية التي أوردت هذا الخبر، فإن النظام المذكور لا ينقل سوى المعلومات الأساسية (الموقع، نوع المركبة، عدد الركاب) ولا يمكنه حفظ البيانات ولا تخزينها، كما أنه غير معد لتتبع السيارات.

وتأمل المفوضية الأوروبية أن يقلل هذا الجهاز فترة الاستجابة لخدمات الطوارئ إلى النصف، كما يمكن أن يقلل الوفيات الناتجة عن الإصابات الخطيرة.

وترى ليزيكو أن الحصول على موقع دقيق للحادث فور وقوعه يعد تقدما في حد ذاته، إذ إن الكثير من ضحايا الحوادث لا يمكنهم تحديد مكان الحادث بالضبط، مما يُفقد تدخل الإسعاف في الساعة الأولى للحادث، التي تعتبر حاسمة لإنقاذ المصابين.

ولإبراز أهمية هذا الجهاز، تقول ليزيكو إن 25500 شخص قتلوا خلال عام 2016 على طرق الاتحاد الأوروبي، كما أصيب 135 ألفا آخرون بجروح خطيرة.

المصدر: الجزيرة