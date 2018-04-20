أوروبا تحظر استيراد اللحوم من برازيليين

أكد وزير الزراعة البرازيلي أنّ قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات اللحوم من عدة موردين برازيليين يؤثر على 30 إلى 35 في المئة من صادرات البلاد إلى الاتحاد وسيرغم الشركات على إيجاد أسواق جديدة.

ووفقا لبيان من المفوضية الأوروبية، علق الاتحاد الأوروبي واردات منتجات اللحوم البرازيلية، ومعظمها من الدواجن، في خطوة تشمل 20 مصنعا في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، كان مرخصا لها بالتصدير إلى دول الاتحاد.

واعتبر وزير الزراعة البرازيلي أنّ حكومته ستطلب السماح لبعثة تجارية بزيارة أوروبا للتفاوض على إلغاء هذا الإجراء.