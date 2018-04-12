“أهل الوفاء”..الحريري: العاصمة ستفاجئ العالم بصناديق الاقتراع

“اهل الوفا” عنوان المهرجان الذي نظمته الماكينة الانتخابية في “تيار المستقبل”، عند واجهة بيروت البحرية، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرئيس تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعدد من نواب العاصمة والمرشحين فيها.

وأكد الحريري أنّ بيروت “ستفاجئ كل من يراهن على ضعف الصوت البيروتي مثل ما فاجأت العالم بمقاومتها للإسرائيلي قبل كل المقاومات ومثل ما فاجأت العالم بانتفاضتها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، قائلا: “بيروت ستقول من هو المارد الأزرق بالعاصمة”.

وأوضح الحريري أنّ هناك أصوات “لا عمل لديها غير التشكيك وعرقلة أي مشروع فيه رائحة الحريري وتيار المستقبل”، وقال: “نعمل من أجل النمو الإقتصادي في لبنان وهم يعملون على تخفيضه”.

وكان فاجأ، في بداية الاحتفال، الفنان البيروتي زياد عيتاني الحضور بسكيتش كوميدي لكنه روى فيه قصة نضال اهل العاصمة ضد العدو الصهيوني، رافضا المزايدات.

وتخلل الاحتفال كلمة لمنسق عام بيروت في “تيار المستقبل” وليد دمشقية، اكد فيها وقوف العاصمة دائما الى جانب الرئيس سعد الحريري وعلى نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري.