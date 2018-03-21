أهالي حرستا يبدأون رحلة التهجير الخميس.. ومجزرة مروعة في إدلب

في أول اتفاق من نوعه في الغوطة الشرقية مع النظام السوري بوساطة روسية، وافق مقاتلو المعارضة في حرستا على إلقاء أسلحتهم مقابل المرور الآمن إلى شمال غربي سوريا.

وتضمن الاتفاق خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية، اعتبارا من صباح الخميس وإعطاء ضمانات للأهالي الذين يرغبون بالبقاء في المدينة من النظام والروس بعدم التعرض لأحد في المدينة والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي.

ومن بنود هذا الإتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة من أهالي حرستا في الداخل والخارج من أجل متابعة أمور من بقي في المدينة ومتابعة أمور المعتقلين وتسيير شؤون المدينة.

وفيما يدور الحديث عن مفاوضات أيضا بين جيش الاسلام وروسيا لايجاد حل، استعاد جيش الإسلام التابع للمعارضة السيطرة على أغلب بلدة مسرابا وأجزاء من مزارع “العب” وبلدة بيت سوا بعد معارك مع قوات النظام، وقالت المعارضة إنها اقتربت من وصل مناطق سيطرتها في دوما ومسرابا مع مناطق سيطرتها بمدينة حرستا.

وتشير مصادر عسكرية من الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية إلى مقتل أكثر من 150 عنصراً للنظام خلال الـ 48 ساعة الماضية.

إلى ذلك، ارتكبت طائرة حربية روسية، مجزرة مروعة، في قرية كفربطيخ بريف إدلب وأشارت الانباء الى أن 20 مدنياً على الأقل قتلوا في حصيلة أولية بينهم 16 طفلاً.

وفي شأن سوري آخر، أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أنه يسعى لاتفاق مع أميركا بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب المتمردين الأكراد من هناك، مؤكداً أنه تم التوصل لتفاهم وليس لاتفاق مع واشنطن بشأن المدينة.