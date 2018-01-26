بالمقابل أشارت فصائل كردية إلى اشتباكات دارت ليلة الجمعة على محور راجو شمال غربي مدينة عفرين.

وأعلنت الوحدات الكردية عن تدمير 3 دبابات تابعة للقوات التركية في محور ناحية راجو بمحاذاة قرية عمارا حتى قرية كومرشي شمالي عفرين، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجنود الأتراك.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش السوري الحر عن سيطرته على بلدة عبودان بريف عفرين الشمالي بمساندة القوات التركية، بعد اشتباكات مع الوحدات الكردية على محور ناحية بلبل شمال عفرين.

إلا أن الوحدات الكردية نفت الأنباء عن السيطرة على البلدة، مؤكدة أن الاشتباكات متواصلة.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الخميس، إن القوات التركية قتلت أكثر من 300 مسلح كردي منذ انطلاق عملية عفرين.

ووصف يلدريم العملية العسكرية في عفرين بـ”المشروعة”، وقال إنها “ستمنع تسرب الإرهابيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط”، مضيفا أن “على العالم أن يقبلها”.

واستقدمت القوات التركية، الخميس، تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية السورية، ضمت عربات نقل جنود ومدرعات وذخائر، إلى جانب مزيد من قوات النخبة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بوصول 200 جندي من القوات الخاصة عبر مطار بينغول جنوب شرقي تركيا، الخميس، للمشاركة في العمليات العسكرية.

وسقط صاروخ على بلدة الريحانية في منطقة هاتاي، الخميس، من الجانب السوري من دون وقوع إصابات.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، بهدف إخراج المقاتلين الأكراد من منطقة عفرين والسيطرة عليها.